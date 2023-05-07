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«Торино» с Миранчуком не смог обыграть «Монцу»

Виктория Кравченко
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Игрок «Торино» Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Торино» и «Монца» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:1.

За хозяев гол забил Антони Санабрия на 46-й минуте. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в старте «Торино» и был заменен на 75-й минуте. Он забил гол на 36-й минуте, однако он был отменен из-за того, что Санабрия сыграл рукой, обрабатывая мяч.

У гостей гол забил на 86-й минуте Джанлука Капрари.

«Торино» поднялся на 9-е место, набрав в 34 матчах 46 очков, «Монца» расположилась строчкой ниже, имея столько же очков.

Италия. Серия А. 34-й тур
07 мая, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Монца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Алексей Миранчук
ФК Монца
ФК Торино
0
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 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
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 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
9
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
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