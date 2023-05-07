«Торино» с Миранчуком не смог обыграть «Монцу»
«Торино» и «Монца» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:1.
За хозяев гол забил Антони Санабрия на 46-й минуте. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в старте «Торино» и был заменен на 75-й минуте. Он забил гол на 36-й минуте, однако он был отменен из-за того, что Санабрия сыграл рукой, обрабатывая мяч.
У гостей гол забил на 86-й минуте Джанлука Капрари.
«Торино» поднялся на 9-е место, набрав в 34 матчах 46 очков, «Монца» расположилась строчкой ниже, имея столько же очков.
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|
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|
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|25
|5
|3
|69-23
|80
|
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|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|
3
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|
4
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
5
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|
6
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|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|
7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|
8
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|
9
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|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|
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|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|
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|Болонья
|33
|12
|9
|12
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|45
|
12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|
13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
18
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
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|17
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38 тур
|6.05
|16:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|6.05
|19:00
|
Рома – Интер
|0 : 2
|6.05
|21:45
|
Кремонезе – Специя
|2 : 0
|7.05
|13:30
|
Аталанта – Ювентус
|0 : 2
|7.05
|16:00
|
Торино – Монца
|1 : 1
|7.05
|19:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|7.05
|21:45
|
Лечче – Верона
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|8.05
|19:30
|
Удинезе – Сампдория
|- : -
|8.05
|21:45
|
Сассуоло – Болонья
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|22
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
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Филип Костич
Ювентус
|8
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|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|19
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
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|31
|1
|2
|
|
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|1
|0
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