«Наполи» в концовке спасся от поражения в матче с «Дженоа»

«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Дженоа» в матче 25-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 47-й минуте открыл хавбек гостей Мортен Френдруп. Неаполитанцы сумели отыграться благодаря голу Сириля Нгонге на 90-й минуте.

«Наполи» (36 очков) поднялся на девятое место в серии А. «Дженоа» (30) идет на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.