«Ювентус» не сумел обыграть «Верону» и отстает от «Интера» на 9 очков

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Вероной» в матче 25-го тура итальянской серии А — 2:2.

За туринцев отличились Душан Влахович (28-я минута), реализовавший пенальти, и Адриен Рабьо (55-я).

Голы «Вероны» на счету Майкла Фолоруншо (11-я) и Тиджани Нослина (52-я).

«Ювентус» (54 очка) остается на втором месте в серии А. Отставание от «Интера» теперь составляет 9 очков.

«Верона» (20) идет 18-й в турнирной таблице.