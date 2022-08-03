Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу в матче с «Жироной»

«Наполи» обыграл «Жирону» в товарищеском матче — 3:1.

В составе неаполитанского клуба забивали Давид Лопес, Андреа Петанья и Хвича Кварацхелия, которые реализовал пенальти на 80-й минуте встречи. Грузин вышел на поле на 24-й минуте матча вместо травмированного Маттео Политано.

В следующем товарищеском матче «Наполи» встретится с «Эспаньолом» 6 августа.