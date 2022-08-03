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Селюк о срыве перехода Миранчука: «Это уловки такие. Они ведь не могут сказать, что «Торино» его не хочет»

Селюк поделился мнением о несостоявшемся переходе Миранчука в «Торино»
Руслан Минаев
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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что перехода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» не случилось, что хавбека не предлагали туринцам.

Ранее гендиректор бергамасков Лука Перкасси рассказал, что главный тренер «Аталанты» Гасперини заблокировал переход Миранчука.

— Неужели Миранчук так нужен Гасперини, что он блокирует его трансфер в «Торино»?

— Это такие уловки разных клубов. Они везде раструбили, что он уже переходит в «Торино». Самый хитрый из армян уже сказал, что практически медицинский осмотр проходит. Хочет Нобель-шнобель, который вроде как в теме. Тут раз и ничего. Они же не могут сказать, что «Торино» не хочет его. Они говорят, что Гасперини заблокировал переход. Неужели вы считаете, что вообще его предлагали в «Торино» и во все клубы, а его предлагают во все клубы, не только «Торино», это было не согласовано с Гасперини? Раз его предлагали другим клубам, то Гасперини сказал: «Все, он нам нахрен не нужен», — цитирует Селюка «Спорт день за днем».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-selyuk-zayavil-chto-miranchuk-dolzhen-izbegat-shtopora
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Дмитрий Селюк
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