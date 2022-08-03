Селюк о срыве перехода Миранчука: «Это уловки такие. Они ведь не могут сказать, что «Торино» его не хочет»
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что перехода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» не случилось, что хавбека не предлагали туринцам.
Ранее гендиректор бергамасков Лука Перкасси рассказал, что главный тренер «Аталанты» Гасперини заблокировал переход Миранчука.
— Неужели Миранчук так нужен Гасперини, что он блокирует его трансфер в «Торино»?
— Это такие уловки разных клубов. Они везде раструбили, что он уже переходит в «Торино». Самый хитрый из армян уже сказал, что практически медицинский осмотр проходит. Хочет Нобель-шнобель, который вроде как в теме. Тут раз и ничего. Они же не могут сказать, что «Торино» не хочет его. Они говорят, что Гасперини заблокировал переход. Неужели вы считаете, что вообще его предлагали в «Торино» и во все клубы, а его предлагают во все клубы, не только «Торино», это было не согласовано с Гасперини? Раз его предлагали другим клубам, то Гасперини сказал: «Все, он нам нахрен не нужен», — цитирует Селюка «Спорт день за днем».
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.
Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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