Полузащитник «Наполи» Зелиньски не хочет покидать клуб этим летом

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски не хочет покидать клуб этим летом, сообщает Calciomercato.

По данным источника, польского футболиста хотел заполучить «Вест Хэм», но сделка не состоялась. Также на 28-летнего игрока претендует «Лацио». Однако он предпочел бы остаться в итальянской команде, если только ему не предложат значительно большую зарплату.

Ранее сообщалось, что Зелиньски отказался переходить в «Вест Хэм», так как не хочет играть за клуб, который располагается в середине турнирной таблицы АПЛ.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за команду.

Контракт поляка с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.