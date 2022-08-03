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Полузащитник «Наполи» Зелиньски не хочет покидать клуб этим летом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски не хочет покидать клуб этим летом, сообщает Calciomercato.

По данным источника, польского футболиста хотел заполучить «Вест Хэм», но сделка не состоялась. Также на 28-летнего игрока претендует «Лацио». Однако он предпочел бы остаться в итальянской команде, если только ему не предложат значительно большую зарплату.

Ранее сообщалось, что Зелиньски отказался переходить в «Вест Хэм», так как не хочет играть за клуб, который располагается в середине турнирной таблицы АПЛ.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за команду.

Контракт поляка с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/napoli-zielinski-tra-azzurro-west-ham-e-lazio-tutto-sul-futuro-d-59695
Петр Зелиньски
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