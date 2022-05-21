«Ювентус» не будет выкупать Морату у «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората покинет туринский клуб по завершении сезона, сообщает Marca.

По информации источника, туринский клуб не будет выкупать 29-летнего испанца у «Атлетико».

Напомним , что «Ювентус» арендовал нападающего у клуба из Мадрида два года назад. В соглашении между клубами была прописана опция выкупа за 35 миллионов евро.

Таким образом, Мората вернется в Мадрид, несмотря на то что не входит в планы главного тренера клуба Диего Симеоне.

В сезоне-2021/22 Мората забил 12 мячей и отдал девять результативных передач в 48 матчах за туринцев.