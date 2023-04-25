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Сегодня, 20:23

Дибала пройдет дополнительное обследование 26 апреля

Руслан Минаев
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала пройдет дополнительное медицинское обследование в среду 26 апреля, сообщает Sky Italia.

После выхода на замену в матче с «Аталантой» (1:3) в 31-м туре чемпионата Италии аргентинец получил травму лодыжки.

После этой же встречи на две недели из-за травмы сгибателя левой ноги выбыл защитник Диего Льоренте. Игроки, вероятно, пропустят матч следующего тура серии А против «Милана».

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.

Диего Льоренте
Пауло Дибала
ФК Рома
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
5
 Рома 31 17 5 9 43-29 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 31 15 7 9 51-36 52
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 31 3 10 18 27-57 19
20
 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
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38 тур
28.04 19:30
Лечче – Удинезе
 - : -
28.04 21:45
Специя – Монца
 - : -
29.04 16:00
Наполи – Салернитана
 - : -
29.04 19:00
Рома – Милан
 - : -
29.04 21:45
Торино – Аталанта
 - : -
30.04 13:30
Интер – Лацио
 - : -
30.04 16:00
Кремонезе – Верона
 - : -
30.04 16:00
Сассуоло – Эмполи
 - : -
30.04 19:00
Фиорентина – Сампдория
 - : -
30.04 21:45
Болонья – Ювентус
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 29 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 22 1 0
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