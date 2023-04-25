Дибала пройдет дополнительное обследование 26 апреля

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала пройдет дополнительное медицинское обследование в среду 26 апреля, сообщает Sky Italia.

После выхода на замену в матче с «Аталантой» (1:3) в 31-м туре чемпионата Италии аргентинец получил травму лодыжки.

После этой же встречи на две недели из-за травмы сгибателя левой ноги выбыл защитник Диего Льоренте. Игроки, вероятно, пропустят матч следующего тура серии А против «Милана».

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.