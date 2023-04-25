Матич рассказал, что отличает Моуринью от других тренеров

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич прокомментировал игру под руководством тренера римлян Жозе Моуринью.

«Что отличает Моуринью от других тренеров? Его жажда побед и трофеев. Именно из-за него я когда-то вернулся в «Челси». У нас были прекрасные отношения с самого начала. Я работал с Моуринью восемь с половиной лет, и это делает меня счастливым, потому что за это время я достиг своего максимального уровня. Для меня большая честь работать с ним так долго. Отношения, которые он создает с футболистами, нельзя объяснить словами. Жозе не проявляет особых эмоций, но я его очень хорошо знаю», — цитирует Матича журналист Альфредо Педулла.

Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года. До этого португалец тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».