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Нападающий Пинамонти вернулся в «Интер»

17:45
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Нападающий Андреа Пинамонти перешел из «Дженоа» в «Интер», сообщает сайт миланского клуба. Детали контракта 21-летнего форварда не уточняются.

Пинамонти является воспитанником «Интера». За основную команду «нерадзурри» футболист провел пять матчей.

В минувшем сезоне 21-летний итальянец играл на правах аренды в «Дженоа», в составе которого забил семь мячей в 34 встречах.

В сентябре «Дженоа» выкупил трансфер Пинамонти. Однако, как сообщают итальянские СМИ, «Интер» активировал пункт в контракте о выкупе игрока.

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