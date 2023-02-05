Осимхен забил 16-й гол в чемпионате Италии, в топ-5 европейских лиг больше только у Холанна

«Наполи» на выезде разгромил «Специю» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Дублем отметился форвард Виктор Осимхен, на счету которого теперь 16 голов в серии А.

В топ-5 европейских чемпионатов нигериец сравнялся с форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном и уступает лишь нападающему «Манчестер Сити» Эрлину Холанну (25 голов).

В гонке бомбардиров бундеслиги лидирует Никлас Фюллькруг из «Вердера» с 13 голами. В ла лиге — нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (14). В лиге 1 — форврад «Реймса» Фоларин Балоган (14).