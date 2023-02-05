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Сегодня, 16:56

Бывший нападающий «Милана» Пато вел переговоры с «Монцей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато рассказал, что вел переговоры с «Монцей».

«Я уже разговаривал с Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, но в серию B не допускаются футболисты из стран, которые не входят в ЕС. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, теперь, когда они выступают в cерии А, я получу от них сообщение» — сказал Пато La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент 33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом нападающего был «Орландо Сити» из МЛС.

До МЛС форвард играл за «Челси», «Милан» и «Вильярреал». Также он провел 27 матчей за сборную Бразилии и забил десять мячей.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Алешандре Пато
ФК Монца
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
3
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 2 : 0
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
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П
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Пауло Дибала

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