Бывший нападающий «Милана» Пато вел переговоры с «Монцей»

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато рассказал, что вел переговоры с «Монцей».

«Я уже разговаривал с Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, но в серию B не допускаются футболисты из стран, которые не входят в ЕС. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, теперь, когда они выступают в cерии А, я получу от них сообщение» — сказал Пато La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент 33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом нападающего был «Орландо Сити» из МЛС.

До МЛС форвард играл за «Челси», «Милан» и «Вильярреал». Также он провел 27 матчей за сборную Бразилии и забил десять мячей.