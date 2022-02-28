Леау: «Я хочу остаться в «Милане» и войти в историю клуба»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау высказался о подписании нового контракта с итальянским клубом.

«Я хочу остаться в «Милане» и войти в историю клуба», — приводит слова 22-летнего португальца журналист Николо Скира в Twitter со ссылкой на DAZN.

В нынешнем сезоне Леау забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах за «Милан». Действующий контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 35 миллионов евро.