Бывший защитник «Зенита» Кришито продолжит карьеру в МЛС
Бывший защитник «Зенита» Кришито подписал контракт с «Торонто»
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито подписал контракт с «Торонто», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, соглашение 35-летнего итальянца с клубом МЛС рассчитано на два года.
Отмечается, что защитник присоединится к «Торонто» в марте 2021 года.
Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.
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|57
|
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|16
|7
|3
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|55
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
14
|Удинезе
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|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|
18
|Венеция
|26
|5
|7
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|24-47
|22
|
19
|Дженоа
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|
20
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38 тур
|25.02
|20:45
|
Милан – Удинезе
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Дженоа – Интер
|0 : 0
|26.02
|17:05
|
Салернитана – Болонья
|1 : 1
|26.02
|20:05
|
Эмполи – Ювентус
|2 : 3
|26.02
|22:50
|
Сассуоло – Фиорентина
|2 : 1
|27.02
|14:35
|
Торино – Кальяри
|1 : 2
|27.02
|17:05
|
Верона – Венеция
|3 : 1
|27.02
|20:05
|
Специя – Рома
|0 : 1
|27.02
|22:50
|
Лацио – Наполи
|1 : 2
|28.02
|22:50
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
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