Бывший защитник «Зенита» Кришито продолжит карьеру в МЛС

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито подписал контракт с «Торонто», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, соглашение 35-летнего итальянца с клубом МЛС рассчитано на два года.

Отмечается, что защитник присоединится к «Торонто» в марте 2021 года.

Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.