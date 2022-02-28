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Бывший защитник «Зенита» Кришито продолжит карьеру в МЛС

Бывший защитник «Зенита» Кришито подписал контракт с «Торонто»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито подписал контракт с «Торонто», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, соглашение 35-летнего итальянца с клубом МЛС рассчитано на два года.

Отмечается, что защитник присоединится к «Торонто» в марте 2021 года.

Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1498128843344957441

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 Интер 26 16 7 3 55-22 55
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