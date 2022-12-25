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Сегодня, 08:25

Нападающий «Милана» Леау назвал самых сложных для себя защитников

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафеэл Леау назвал самых сложных защитников, против которых ему приходилось играть.

«Вообще, против каждого защитника играть нелегко. Каждый из них является профессионалом своего дела и растет с каждым днем. Но, если кого-то выделить — Пепе и Тиагу Силва. Невероятные футболисты», — приводит слова Леау pianetamilan.it.

23-летний португалец выступает за «Милан» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Леау подтвердил, что готов подписать новый контракт с итальянским клубом.

Пепе Феррейра (Пепе)
Тиагу Силва
ФК Милан
0
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
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Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Интер

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П
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Лацио

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Жерар Деулофеу

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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
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