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Сегодня, 07:42

Вратарь «Лацио» российского происхождения поделился впечатлениями от работы с Сарри

Иван Торопцев
Корреспондент
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Иван Проведель.
Фото Global Look Press

Вратарь «Лацио» Иван Проведель рассказал о своих впечатлениях от работы с главным тренером команды Маурицио Сарри.

28-летний Проведель — итальянец российского происхождения, его мать родом из России.

«Я был счастлив уже от того, что мое имя ставили рядом с именем Сарри. Да, наш тренер — очень требовательный, но так и должно быть, я всегда стараюсь выполнять все, что от меня хотят. Я должен помогать команде и сохранять холодный разум.
«Лацио» старается следовать указаниям Сарри в защите настолько, насколько это возможно. Впрочем, к примеру, в матче с «Ювентусом» мы могли бы пропустить меньше, но я надеюсь, что все станет лучше с января», — приводит Tuttomercatoweb слова Проведеля.

Проведель перешел в «Лацио» из «Специи» в августе нынешнего года. Голкипер пропустил 22 мяча в 21 матче и отыграл 10 встреч на ноль.

Футбол
ФК Лацио
Маурицио Сарри
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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Виктор Осимхен

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 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Интер

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П
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

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