Нападающий Джузеппе России вернется в СПАЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентины» Джузеппе России вернется в СПАЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

36-летний итальянец договорился о контракте с клубом серии B до конца сезона.

Росси покинул СПАЛ летом 2022 года и с тех пор находился в статусе свободного агента.

Отметим, что форвард имеет за карьеру 30 матчей в составе сборной Италии, в которых забил 7 мячей.