Рабьо требует у «Ювентуса» зарплату в 10 миллионов евро за сезон

«Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Адриеном Рабьо.

Как сообщает Calciomercato, предложение клуба серии А значительно ниже, чем зарплата в 10 миллионов евро за сезон, которую требует французский футболист. В «Ювентусе» сказали агенту игрока, что могут предложить ему нынешнюю зарплату в 7 миллионов евро еще на два сезона.

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.