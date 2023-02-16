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Сегодня, 18:40

Рабьо требует у «Ювентуса» зарплату в 10 миллионов евро за сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Адриеном Рабьо.

Как сообщает Calciomercato, предложение клуба серии А значительно ниже, чем зарплата в 10 миллионов евро за сезон, которую требует французский футболист. В «Ювентусе» сказали агенту игрока, что могут предложить ему нынешнюю зарплату в 7 миллионов евро еще на два сезона.

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.

Источник: Calciomercato
Адриен Рабьо
Футбол
ФК Ювентус
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