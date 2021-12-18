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«Рома» в гостях разгромила «Аталанту», Миранчук вышел на замену

18:53
18 декабря. Бергамо. «Аталанта» — «Рома» — 1:4. Фото ФК «Рома».
18 декабря. Бергамо. «Аталанта» — «Рома» — 1:4. Фото ФК «Рома».
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«Рома» с крупным счетом обыграла «Аталанту» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Римляне выиграли со счетом 4:1.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле при счете 2:1 в пользу римского клуба. Почти сразу бергамаски сравняли счет, однако взятие ворот было отменено после подсказки ВАР.

«Рома» прервала серию побед бергамасков и, набрав 31 очко, поднялась на пятое место.

«Аталанта» осталась на третьей строчке (37 очков).

Италия. Серия А. 18-й тур
18 дек, 17:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:4
Рома
Голы
Абрахам, 1 (0:1), Дзаньоло, 27 (0:2), Муриэль, 45 (1:2), Смоллинг, 72 (1:3), Абрахам, 82 (1:4)
Аталанта
Муссо Джимсити (Муриэль, 34 ) Паломино Толой Пеццелла (Мехле, 79 ) Фройлер де Рон Хатебур (Дзаппакоста, 79 ) Сапата Пашалич (Миранчук, 64 ) Иличич (Малиновский, 46 )
Рома
Руй Патрисиу Манчини Смоллинг Роджер Ибаньес Винья Дзаньоло (Шомуродов, 70) Кристанте Верету (Кумбулла, 90) Карсдорп Абрахам (Бове, 90) Мхитарян (Калафьори, 89)
Предупреждения
де Рон 7  -  Дзаньоло 9, Роджер Ибаньес 49, Манчини 74
Судьи
Иррати

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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