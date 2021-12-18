«Рома» в гостях разгромила «Аталанту», Миранчук вышел на замену
«Рома» с крупным счетом обыграла «Аталанту» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Римляне выиграли со счетом 4:1.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле при счете 2:1 в пользу римского клуба. Почти сразу бергамаски сравняли счет, однако взятие ворот было отменено после подсказки ВАР.
«Рома» прервала серию побед бергамасков и, набрав 31 очко, поднялась на пятое место.
«Аталанта» осталась на третьей строчке (37 очков).
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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