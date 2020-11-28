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Наингголан пропустит матч с «Сассуоло» из-за травмы

08:36
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Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан не сможет принять участия в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло», сообщает пресс-служба «нерадзурри».

32-летний бельгиец заработал повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.

В сезоне-2020/21 Наингголан провел за «Интер» 5 матчей и не отличился результативными действиями.

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