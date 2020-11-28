Наингголан пропустит матч с «Сассуоло» из-за травмы
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан не сможет принять участия в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло», сообщает пресс-служба «нерадзурри».
32-летний бельгиец заработал повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.
В сезоне-2020/21 Наингголан провел за «Интер» 5 матчей и не отличился результативными действиями.
? | REPORT— Inter (@Inter) November 27, 2020
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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