На следующей неделе «Интер» оформит переход Джеко из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко перейдет в «Интер». Стороны договорились по условиям контракта. Сделка должна быть закрыта до среды, 11 августа, сообщает журналист Паскуале Гуарро.

Ранее появилась информация, что агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года.

В прошлом сезоне Джеко принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.