На следующей неделе «Интер» оформит переход Джеко из «Ромы»
23:28
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко перейдет в «Интер». Стороны договорились по условиям контракта. Сделка должна быть закрыта до среды, 11 августа, сообщает журналист Паскуале Гуарро.
Ранее появилась информация, что агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года.
В прошлом сезоне Джеко принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.
Читайте также
«Девочки выступили достойно, зная, что идут на расстрел». Винер-Усманова вновь уничтожает судейство в Токио-2020
Художественная гимнастика — больше не наш вид спорта. «Художницы» впервые за 20 лет — без золота Игр
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю