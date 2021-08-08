8 августа в Испании проходит товарищеский матч между «Барселоной» и «Ювентусом». Команды разыгрывает так называемый Кубок Жоана Гампера.

В этой встречи вновь пересеклись защитникЖорди Альба и Джорджо Кьеллини. Причем они тепло пообщались за пределами поля.

Chiellini and Jordi Alba, one one month later pic.twitter.com/dBk9BbUd43 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 8, 2021

Месяц назад перед началом серии пенальти полуфинала Евро-2020 Италия — Испания (1:1, 4:2 — по пен.) состоялся необычный момент между капитанами команд Джорджо Кьеллини и Жорди Альбой.

Во время жеребьевки для выбора начинающей серию команды и ворот 36-летний Кьеллини улыбался и вел себя раскованно. Капитан итальянцев шутил с арбитрами встречи и обнимал 32-летнего Альбу. Испанец был удивлен такому поведения соперника и чувствовал себя заметно менее уверенно.