Месяц спустя. Кьеллини и Альба пообщались во время матча «Барселона» — «Ювентус»
8 августа 2021, 23:55
8 августа в Испании проходит товарищеский матч между «Барселоной» и «Ювентусом». Команды разыгрывает так называемый Кубок Жоана Гампера.
В этой встречи вновь пересеклись защитникЖорди Альба и Джорджо Кьеллини. Причем они тепло пообщались за пределами поля.
Месяц назад перед началом серии пенальти полуфинала Евро-2020 Италия — Испания (1:1, 4:2 — по пен.) состоялся необычный момент между капитанами команд Джорджо Кьеллини и Жорди Альбой.
Во время жеребьевки для выбора начинающей серию команды и ворот 36-летний Кьеллини улыбался и вел себя раскованно. Капитан итальянцев шутил с арбитрами встречи и обнимал 32-летнего Альбу. Испанец был удивлен такому поведения соперника и чувствовал себя заметно менее уверенно.
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