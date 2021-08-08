Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Италия

Месяц спустя. Кьеллини и Альба пообщались во время матча «Барселона» — «Ювентус»

8 августа 2021, 23:55
Теги:

8 августа в Испании проходит товарищеский матч между «Барселоной» и «Ювентусом». Команды разыгрывает так называемый Кубок Жоана Гампера.

В этой встречи вновь пересеклись защитникЖорди Альба и Джорджо Кьеллини. Причем они тепло пообщались за пределами поля.

Месяц назад перед началом серии пенальти полуфинала Евро-2020 Италия — Испания (1:1, 4:2 — по пен.) состоялся необычный момент между капитанами команд Джорджо Кьеллини и Жорди Альбой.

Во время жеребьевки для выбора начинающей серию команды и ворот 36-летний Кьеллини улыбался и вел себя раскованно. Капитан итальянцев шутил с арбитрами встречи и обнимал 32-летнего Альбу. Испанец был удивлен такому поведения соперника и чувствовал себя заметно менее уверенно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суд не вернет Авериной украденный судьями титул. Протест — это профилактика на будущее
Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: итоговое положение
«С Хабибом еще поборемся!» Садулаев — про переход в ММА, Снайдера и великих борцов
Художественная гимнастика — больше не наш вид спорта. «Художницы» впервые за 20 лет — без золота Игр
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд