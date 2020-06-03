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«Мы едины». Ибрагимович опубликовал трогательное видео

04:31
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram видеоролик, на котором два ребенка бегут друг другу навстречу, а затем с радостью на лицах играют в догонялки. Таким образом швед принял участие в акции против расизма.

«Мы едины», — написал Ибрагимович.

We are ONE

Публикация от Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanibrahimovic)

Напомним, в американских городах вспыхнули беспорядки после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею. На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации.

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