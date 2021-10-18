Мойзе Кин о победе над «Ромой»: «Важно было добиться победы и вернуть очки, именно это «Ювентус» и сделал»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:0). Итальянец стал автором единственного гола.

«Важно то, что мяч вошел в ворота, я особо не думал об этом. Я прыгал и намеревался отправить мяч на дальнюю штангу, так что все прошло хорошо. Важно было добиться победы и вернуть очки, именно это мы и сделали. Опыт за границей действительно помог мне, и сейчас я хочу пройти весь путь с «Ювентусом», — приводит слова Кина DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 14 очками занимает седьмое место в серии А, «Рома» с 15 очками — на четвертой строчке.