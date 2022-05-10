Аллегри рассказал, кто сыграет в финале Кубка Италии против «Интера»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от финала Кубка Италии против «Интера».

«Это будет хорошая игра. «Интер» — сильная команда и нам понадобится терпение. Футбол странный, если будет быстрый гол, он все изменит. Нам нужно хорошо выступить и постараться забрать трофей. У меня есть некоторые мысли по поводу состава на игру. Окончательный состав решится завтра утром. Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини и Маттиа Перин будут играть», — цитирует Аллегри Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Интер» состоится завтра, 11 мая, на Олимпийском стадионе в Риме. Начало — в 22.00 мск.