Моуринью: «Рома» сделала недостаточно для победы над «Болоньей»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:0).

«Матч был не особо качественным. Команда, которая хотела победить, сделала недостаточно, а команда, которая не хотела победить, сделала то, что намеревалась. Арбитр позволил им это сделать. Итог — некачественный матч. «Рома» в ответе за это, потому что сделала недостаточно для победы. «Болонья» в ответе за это, потому что делали то, что делали. Судья в ответе за это, потому что вообще не заботился о качестве зрелища для фанатов и пустил все на самотек.

Конечно, Лига конференций повлияла. Мы между молотом и наковальней. Очевидно, тяжело весь сезон играть сначала в четверг, а потом на выходных. «Лестер» сегодня дал отдых девяти игрокам в матче АПЛ», — приводит слова Моуринью DAZN.

После этого матча «Рома» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице и не поднимется выше этой строчки. Таким образом, римский клуб пропустит Лигу чемпионов в следующем сезоне.