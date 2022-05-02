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Сегодня, 02:05

Моуринью: «Рома» сделала недостаточно для победы над «Болоньей»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:0).

«Матч был не особо качественным. Команда, которая хотела победить, сделала недостаточно, а команда, которая не хотела победить, сделала то, что намеревалась. Арбитр позволил им это сделать. Итог — некачественный матч. «Рома» в ответе за это, потому что сделала недостаточно для победы. «Болонья» в ответе за это, потому что делали то, что делали. Судья в ответе за это, потому что вообще не заботился о качестве зрелища для фанатов и пустил все на самотек.

Конечно, Лига конференций повлияла. Мы между молотом и наковальней. Очевидно, тяжело весь сезон играть сначала в четверг, а потом на выходных. «Лестер» сегодня дал отдых девяти игрокам в матче АПЛ», — приводит слова Моуринью DAZN.

После этого матча «Рома» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице и не поднимется выше этой строчки. Таким образом, римский клуб пропустит Лигу чемпионов в следующем сезоне.

ФК Болонья
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 1 : 2
1.05 21:45
Рома – Болонья
 0 : 0
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
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Кельвен Амиан

Специя

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