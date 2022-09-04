«Рома» с разгромным счетом проиграла «Удинезе» и потерпела первое поражение в сезоне

«Рома» с крупным счетом проиграла «Удинезе» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Римляне в гостях пропустили четыре безответных мяча — 0:4.

Команда Жозе Моуринью потерпела первое поражение в сезоне. Римляне откатились на пятое место в таблице (10 очков).

А на четвертую строчку поднялся как раз «Удинезе», который также имеет 10 очков.