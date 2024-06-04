Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

ЦСКА объявил о назначении Николича. В России серб уже брал медали и Кубок

Марко Николич стал новым главным тренером ЦСКА после отставки Федотова
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Минувший сезон тренер провел в ОАЭ.

ЦСКА официально сообщил — новым тренером клуба после отставки Владимира Федотова будет назначен Марко Николич. На данный момент документы еще не подписаны, но это будет сделано в ближайшее время — с тренером достигнута «принципиальная договоренность».

Владимир Федотов. Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон

Слухи об отставке Федотова ходили уже некоторое время — считалось, что боссы армейцев недовольны провальным сезоном. Вечером 3 июня красно-синие официально попрощались с тренером: «Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!»

Почти мгновенно сразу несколько источников сообщили, что главная кандидатура на замену — Марко Николич. Обсуждение не прожило и суток — 4 июня армейцы все объявили официально.

Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сербский тренер — не чужой для России специалист. Ранее Николич почти полтора года работал в «Локомотиве», во главе которого выиграл бронзовые медали РПЛ и Кубок России. После его отставки в октябре 2021-го инсайдеры несколько раз отправляли его обратно в премьер-лигу — среди вариантов называли возвращение в «Локомотив» и работу в «Динамо».

Сам Николич не отрицал, что может вернуться: «Наверное, однажды я снова стану работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна».

Владимир Федотов. Расстаться с Федотовым — правильное решение ЦСКА. В футболе прошлые заслуги не считаются

С июля 2023-го Николич работал в ОАЭ в клубе «Шабаб Аль-Ахли». Под руководством серба команда выиграла Суперкубок страны и региональный трофей — Суперкубок ОАЭ и Катара. Также на счету Марко Николича серебряные медали чемпионата. В конце мая «Шабаб Аль-Ахли» и тренер расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
36
28
Читайте также
Компания Microsoft обвинила Россию в желании сорвать Олимпиаду
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли мощный удар по Украине
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
В храме Христа Спасителя в Москве прощаются с Чилингаровым
В МИДе рассказали о попытках Зеленского упросить лидеров СНГ приехать в Швейцарию
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
«Дело Безрукова» — катастрофа. Футболиста не за что было наказывать
ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера
Источник: Марко Николич согласовал двухлетний контракт с ЦСКА
«Зенит» не интересуется Соболевым
РБК: «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Соболева
Расстаться с Федотовым — правильное решение ЦСКА. В футболе прошлые заслуги не считаются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Дело Безрукова» — катастрофа. Футболиста не за что было наказывать

Вспомни 15 самых дорогих трансферов россиян в Европу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости