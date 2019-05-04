Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Рому", информирует L'Equipe. Как отмечается, 56-летний португалец ведет переговоры с итальянским клубом.

На данный момент с "Ромой" работает Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца сезона. Ранее эту должность занимал Эусебио ди Франческо.

При этом отмечается, что Моуринью готов рассмотреть предложение "ПСЖ" в случае отставки нынешнего тренера Томаса Тухеля.

Также Моуринью готов рассмотреть предложение "ПСЖ", если из клуба уйдет Томас Тухель​.