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Сегодня, 20:32

Моуринью может возглавить «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ», сообщает Footmercato.

По информации источника, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уже пообщался с Моуринью касательно возможности перехода португальского специалиста на работу в парижскую команду.

Сообщается, что тренерском штабе парижан работает бывший помощник португальца, что сможет положительно повлиять на возможный переход.

Действующий контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до 2024 года.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
Жозе Моуринью
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