Моуринью может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ», сообщает Footmercato.

По информации источника, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уже пообщался с Моуринью касательно возможности перехода португальского специалиста на работу в парижскую команду.

Сообщается, что тренерском штабе парижан работает бывший помощник португальца, что сможет положительно повлиять на возможный переход.

Действующий контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до 2024 года.