«Ньюкасл» готов побороться за Дибалу с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала имеет вариант продолжения карьеры в английской премьер-лиге, сообщает Calciomercato.

Подписать 29-летнего аргентинца хочет «Ньюкасл». «Сороки» готовы побороться за игрока с «Манчестер Юнайтед».

Соглашение форварда с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Дибала провел 16 матчей в серии А, забив 8 голов и сделав 6 ассистов.