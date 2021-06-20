Моуринью хочет видеть Рамоса в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в команде защитника Серхио Рамоса, сообщает Calciomercato.

По данным источника, специалист уже пообщался с футболистом и надеется убедить его перейти в стан римлян. Сам защитник пока не знает, где хотел бы продолжить карьеру. Сообщалось, что «Манчестер Сити» также активно интересуется испанцем.

16 июня мадридский клуб на официальном сайте сообщил об уходе 35-летнего испанца. В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.