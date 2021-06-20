Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Моуринью хочет видеть Рамоса в «Роме»

12:59
Серхио Рамос. Фото AFP
Серхио Рамос. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в команде защитника Серхио Рамоса, сообщает Calciomercato.

По данным источника, специалист уже пообщался с футболистом и надеется убедить его перейти в стан римлян. Сам защитник пока не знает, где хотел бы продолжить карьеру. Сообщалось, что «Манчестер Сити» также активно интересуется испанцем.

16 июня мадридский клуб на официальном сайте сообщил об уходе 35-летнего испанца. В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Германия показала, как нужно вскрывать плотную защиту. А Португалии мешает эгоизм Роналду
Португалия — Германия: все думали, что Лёв умер, а он просто прилег отдохнуть
Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020
Мбаппе обиделся на Жиру накануне старта Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд