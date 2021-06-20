Полузащитник «Интера» Сенси отказался переходить в «Фиорентину»
12:31
Полузащитник «Интера» Стефано Сенси отказался переходить в «Фиорентину», сообщает Calciomercato.
По информации источника, «нерадзурри» были готовы продать 25-летнего итальянца или включить его в сделку по обмену на вратаря Бартоломея Драговски, однако Сенси отказался от предложения «фиалок». Сообщается, что футболист счел возможность такого перехода шагом назад в карьере.
В сезоне-2020/21 Сенси принял участие в 21 матче «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/inter-sensi-ha-rifiutato-la-fiorentina-47007
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