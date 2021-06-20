«Лейпциг», «Байер» и «Айнтрахт» претендуют на Дженгиза Ундера
13:48
Три топ-клуба Европы интересуются полузащитником «Ромы» Дженгизом Ундером, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в 23-летнем турецком игроке заинтересованы «Байер», «Лейпциг» и «Айнтрахт». «Рома» готова отпустить футболиста за 15 миллионов евро. Также руководство римлян готово рассмотреть вариант с арендой и последующим выкупом Ундера.
В конце мая сообщалось, что решение о будущем Ундера примет главный тренер Жозе Моуринью.
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