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«Лейпциг», «Байер» и «Айнтрахт» претендуют на Дженгиза Ундера

13:48
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Три топ-клуба Европы интересуются полузащитником «Ромы» Дженгизом Ундером, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в 23-летнем турецком игроке заинтересованы «Байер», «Лейпциг» и «Айнтрахт». «Рома» готова отпустить футболиста за 15 миллионов евро. Также руководство римлян готово рассмотреть вариант с арендой и последующим выкупом Ундера.

В конце мая сообщалось, что решение о будущем Ундера примет главный тренер Жозе Моуринью.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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