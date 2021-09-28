Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мостовой: «В другой команде Кокорина бы даже на замену не выпускали бы»

18:30
Теги:

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым» высказался об игре российских футболистов Алексее Миранчуке и Александре Кокорине в чемпионате Италии.

 

— Мне кажется, что в другой команде Кокорина бы уже даже на замену не выпускали бы. Если говорить по Миранчуку, здесь немножко странно в плане того, что он, выходя на замену забил несколько мячей в том чемпионате, создавал моменты, в этом сезоне он тоже получает игровое время, даже дважды выходил в стартовом составе, у него другая ситуация. Вряд ли его сильно критикуют в Италии, я не вижу причин. Да, он может не сыграть нормально, но он в принципе футболист не высочайшего уровня. Он же не Инсинье, не Влахович, не Рибери. У него все нормально. В случае Миранчука надо еще потерпеть.

— Нет ощущения, что с Миранчуком все закончится звонком в Россию: «Заберите меня», и уже условно не «Локомотив», а «Зенит»?

— На данный момент есть. Запасной аэродром здесь всегда есть. Если говорить о конкретном клубе, то тот, у кого больше денег: «Зенит» или «Спартак»,

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 2 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. На счету 25-летнего Миранчука 5 игр за "Аталанту" и одна голевая передача.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кто такой Жамнов? Забивал пять голов в одной игре, был капитаном клуба НХЛ
Мостовой — о Соболеве: «Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу»
Милохин уронил Медведеву во время первого проката на шоу «Ледниковый период»
Каменский рассказал, почему Жамнов стал главным тренером сборной, а не Знарок
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд