Мостовой: «В другой команде Кокорина бы даже на замену не выпускали бы»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым» высказался об игре российских футболистов Алексее Миранчуке и Александре Кокорине в чемпионате Италии.

— Мне кажется, что в другой команде Кокорина бы уже даже на замену не выпускали бы. Если говорить по Миранчуку, здесь немножко странно в плане того, что он, выходя на замену забил несколько мячей в том чемпионате, создавал моменты, в этом сезоне он тоже получает игровое время, даже дважды выходил в стартовом составе, у него другая ситуация. Вряд ли его сильно критикуют в Италии, я не вижу причин. Да, он может не сыграть нормально, но он в принципе футболист не высочайшего уровня. Он же не Инсинье, не Влахович, не Рибери. У него все нормально. В случае Миранчука надо еще потерпеть.

— Нет ощущения, что с Миранчуком все закончится звонком в Россию: «Заберите меня», и уже условно не «Локомотив», а «Зенит»?

— На данный момент есть. Запасной аэродром здесь всегда есть. Если говорить о конкретном клубе, то тот, у кого больше денег: «Зенит» или «Спартак»,

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 2 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. На счету 25-летнего Миранчука 5 игр за "Аталанту" и одна голевая передача.