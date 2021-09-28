Онана зимой может подписать предварительный контракт с «Интером»
19:35
Вратарь «Аякса» Андре Онана намерен покинуть клуб следующим летом. Он уведомил амстердамский клуб, что не будет продлевать соглашение с командой, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Камерунец уйдет из амстердамского клуба по окончании своего контракта, рассчитанного до лета 2022 года. Зимой он может заключить предварительное соглашение с «Инетром».
Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.
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