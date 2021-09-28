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Италия и Аргентина проведут товарищеский матч в июне 2022 года

17:38
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Сборные Италии и Аргентины проведут товарищеский матч в июне 2022 года. УЕФА на сайте объявила, что игра состоится в рамках расширения сотрудничества с Конфедерацией футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Стадион, на котором встретятся действующие победители чемпионата Европы и Кубка Америки, пока не назван.

Ранее сообщалось, что игра будет посвящена легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который скончался в ноябре 2020 года.

В прошлый раз Аргентина и Италия встречались в марте 2018 года — тогда команды провели товарищеский матч. Аргентинцы победили в нем со счетом 2:0.

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Иван Шитик все материалы автора

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