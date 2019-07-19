Монтелла подтвердил интерес "Фиорентины" к Де Росси

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла подтвердил, что хотел подписать бывшего партнера по "Роме" Даниеле Де Росси. 35-летний хавбек стал этим летом свободным агентом после истечения контракта с римлянами, цвета которых защищал на протяжении всей карьеры. Накануне стало известно, что он подпишет соглашение с аргентинским "Бока Хуниорс".

- Даниеле не чувствовал, что готов играть за другой итальянский клуб, хотя "Фиорентина" была полностью готова подписать с ним контракт. Я понимаю его, - цитирует Football Italia Монтеллу.