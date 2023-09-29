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Министр спорта Нигерии прокомментировал конфликт Осимхена и «Наполи» из-за видео

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта Нигерии Джон Ован Энох выступил с заявлением по ситуации вокруг нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

«Мой офис прилагает все усилия, чтобы связаться с Осимхеном лично, понять, в чем заключаются проблемы, и четко установить факты. Я также нахожусь в контакте с министром иностранных дел и послом Нигерии в Италии. Мы используем дипломатические каналы для изучения этого вопроса с Италией. Мы стремимся к тому, чтобы наши спортсмены были уважаемы, чтобы они не подвергались несправедливости, дискриминации и насмешкам, которые могут нанести ущерб их карьере», — приводит Football Italia заявление Эноха.

27 сентября стало известно, что 24-летний нигериец планирует подать в суд на собственный клуб из-за видео в официальном TikTok аккаунте «Наполи», в котором высмеивался его промах с пенальти в матче с «Болоньей» (0:0) в 5-м туре серии А. Позже Осимхен удалил все фотографии в форме неаполитанцев из своих соцсетей.

28 сентября «Наполи» сделал заявление по ситуации футболиста.

Виктор Осимхен. Осимхен готов судиться с «Наполи» из-за видео в TikTok. Что вообще происходит с бомбардиром чемпиона серии А?

Источник: Football Italia
Виктор Осимхен
Футбол
Сборная Нигерии по футболу
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Наполи 6 3 2 1 12-6 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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30.09 16:00
Лечче – Наполи
 - : -
30.09 19:00
Милан – Лацио
 - : -
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 - : -
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 - : -
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
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Аталанта – Ювентус
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Доменико Берарди

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Оливье Жиру

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Альфред Данкан

Альфред Данкан

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 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 3
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 5 1 0
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