Платини: «Ювентус» никогда не предлагал мне должность в руководстве»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что не ищет путей вернуться в футбол.

«Ювентус»? Нет, не думаю. Шансов мало. «Ювентус» никогда не предлагал мне должность в руководстве, да и возвращаться сюда после тридцати лет не имеет смысла. Истории любви не живут дважды. И я очень мало слежу за итальянским футболом», — сказал Платини в интервью La Stampa.

Платини выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1982 по 1987 год.