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Сегодня, 16:49

Моуринью отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что может возглавить «ПСЖ».

«Я не разговариваю о своем будущем с друзьями, товарищами, журналистами. Если несколько месяцев назад наш генеральный директор Берарди сказал, что уверен в том, что я останусь, то это его интерпретация. Если на этот раз журналист сказал что-то, то это тоже является его интерпретацией, ведь я ни с кем не разговариваю.

Ситуация ясна – у меня еще есть один год по контракту. Все хорошо, все спокойно, следующая игра всегда самая важная», – приводит слова Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что переговоры между 60-летним специалистом и парижанами уже находятся в продвинутой стадии.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
9
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
10
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
11
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
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 Специя 34 5 12 17 28-56 27
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Себастьяно Луперто

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Луис Муриэль

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