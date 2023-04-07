Миранчука ждут в заявке на матч против «Ромы»
Итальянские спортивные СМИ не сомневаются, что Алексей Миранчук будет завтра в заявке «Торино» на матч против «Ромы».
При этом издание Corriete dello Sport видит россиянина в стартовом составе, тогда как La Gazzetta dello Sport и Sky Sport отводят россиянину место на скамейке запасных.
Перед паузой на матчи сборных Миранчук пропустил из-за небольшой травмы матч против «Наполи». В первой игре после этой паузы он вышел на замену в прошедший понедельник, 3 апреля, в концовке встречи против «Сассуоло».
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|7
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|55
|
3
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|15
|6
|7
|48-36
|51
|
4
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|28
|15
|5
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|
5
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|16
|2
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|50
|
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|
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|40
|
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|
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|8
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|
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|28
|9
|11
|8
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|38
|
12
|Сассуоло
|28
|10
|7
|11
|36-41
|37
|
13
|Монца
|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|
14
|Эмполи
|28
|7
|10
|11
|25-36
|31
|
15
|Салернитана
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|
16
|Лечче
|28
|6
|9
|13
|24-33
|27
|
17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Сампдория
|28
|3
|6
|19
|16-47
|15
|
20
|Кремонезе
|28
|1
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|23-52
|13
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38 тур
|7.04
|18:00
|
Салернитана – Интер
|- : -
|7.04
|20:00
|
Лечче – Наполи
|- : -
|7.04
|22:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|8.04
|13:30
|
Удинезе – Монца
|- : -
|8.04
|15:30
|
Фиорентина – Специя
|- : -
|8.04
|17:30
|
Аталанта – Болонья
|- : -
|8.04
|17:30
|
Сампдория – Кремонезе
|- : -
|8.04
|19:30
|
Торино – Рома
|- : -
|8.04
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|8.04
|21:45
|
Лацио – Ювентус
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|26
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|19
|1
|0
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