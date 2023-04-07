Миранчука ждут в заявке на матч против «Ромы»

Итальянские спортивные СМИ не сомневаются, что Алексей Миранчук будет завтра в заявке «Торино» на матч против «Ромы».

При этом издание Corriete dello Sport видит россиянина в стартовом составе, тогда как La Gazzetta dello Sport и Sky Sport отводят россиянину место на скамейке запасных.

Перед паузой на матчи сборных Миранчук пропустил из-за небольшой травмы матч против «Наполи». В первой игре после этой паузы он вышел на замену в прошедший понедельник, 3 апреля, в концовке встречи против «Сассуоло».