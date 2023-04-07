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Сегодня, 17:51

Экс-тренер «Спартака» пропустит два матча из-за дисквалификации

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», руководство «Венеции» отказалось от попытки подать протест с целью смягчения дисквалификации своего главного тренера Паоло Ваноли. Следовательно, итальянский специалист не будет руководить командой в ближайших двух турах серии В.

Экс-тренер «Спартака» повел себя откровенно по-хамски по отношению к главному арбитру встречи «Венеция» — «Комо», что было отражено в итоговом протоколе матча. Помимо удаления в прошедшей игре Ваноли получил дисквалифицию на два матча и заработал штраф в 10 000 евро.

На поединки против «Реджины» и «Палермо» команду выведет один из ближайших помощников Ваноли по тренерскому штабу.

Матч против «Реджины» «Венеция» проведет в гостях 10 апреля. Домашняя игра против «Палермо» состоится 15 апреля.

«Венеция» ведет отчаянную борьбу за право остаться в серии В. От зоны плей-аут команду отделяет на сегодня всего одно очко.

ФК Венеция
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

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Эмполи

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Луис Муриэль

Луис Муриэль

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