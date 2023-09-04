Миранчук заявлен за «Аталанту» под номером 59

Российский полузащитник Алексей Миранчук включен в заявку «Аталанты» на сезон-2023/24 под номером 59.

5 сентября футболисты «Аталанты», которые не вызваны в свои сборные, возобновят тренировочный процесс. Среди этих игроков будет и Алексей Миранчук.

После трех туров серии А, в которых россиянина не было в заявке на матчи, «Аталанта» набрала 6 очков и делит 5-7 места с «Наполи» и «Вероной».

Свою первую игру после паузы клуб из Бергамо проведет 17 сентября в гостях против «Фиорентины». Затем «Аталанта» стартует в Лиге Европы домашним матчем против польского «Ракува», эта игра пройдет 21 сентября.