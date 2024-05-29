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Гуренко: «На сегодняшний день уровень Миранчука выше, чем когда он переходил в «Аталанту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о выступлении российского игрока «Аталанты» Алексея Миранчука в минувшем сезоне.

«Я считаю, что на сегодняшний день его уровень выше, чем когда он переходил в «Аталанту». Во-первых, он играет в команде, которая выиграла Лигу Европы, я не считаю, что он игрок запаса. Миранчук является одним из футболистов основы, просто многое зависит от того, по какой схеме будет играть «Аталанта». А Алексей много очков набрал, много забивал и отдавал в минувшем сезоне. Я считаю, что он своей игрой доказал, что он хорош», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

28-летний Миранчук в сезоне-2023/24 сыграл 41 матч за команду из Бергамо, в которых отметился 4 голами и отдал 12 результативных передач. «Аталанта» в минувшем сезоне стала победителем Лиги Европы.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Миранчук
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Аталанта
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 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
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 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
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 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
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 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
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 Монца 38 11 12 15 39-51 45
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 Верона 38 9 11 18 38-51 38
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 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
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