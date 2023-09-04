Гендиректор «Интера» Маротта рассказал о цели команды в нынешнем сезоне

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что целью команды является завоевание трофеев.

«Интер» должен добиваться максимума. Уверен в наших силах, у нас очень конкурентоспособная команда. Ее тренирует прекрасный наставник, а игроки отражают его идеи на поле», — цитирует Маротту DAZN.

После трех туров серии А «Интер» с девятью баллами занимают первое место в турнирной таблице.