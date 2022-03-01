Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Сампдорией» через минуту после выхода на поле

«Аталанта» в матче 27-го тура чемпионата Италии на своем поле встречается с «Сампдорией».

На 60-й минуте встречи при счете 2:0 полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле, заменив Жереми Бога. Через минуту российский хавбек сделал голевую передачу на Тена Компейнерса.

На счету Миранчука гол и 4 результативные передачи в 14 матчах сезона.