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Сегодня, 00:11

Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Сампдорией» через минуту после выхода на поле

Сергей Разин
корреспондент

«Аталанта» в матче 27-го тура чемпионата Италии на своем поле встречается с «Сампдорией».

На 60-й минуте встречи при счете 2:0 полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле, заменив Жереми Бога. Через минуту российский хавбек сделал голевую передачу на Тена Компейнерса.

На счету Миранчука гол и 4 результативные передачи в 14 матчах сезона.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Сампдория
серия А
0
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«Аталанта» — «Сампдория»: Миранчук остался в запасе

Миранчук забил четвертый гол «Аталанты» в ворота «Сампдории»
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3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
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7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
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 Специя 27 7 5 15 28-49 26
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 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
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 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
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25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 1 : 2
27.02 17:05
Верона – Венеция
 3 : 1
27.02 20:05
Специя – Рома
 0 : 1
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 1 : 2
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 4 : 0
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Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

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Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

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Болонья

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