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Сегодня, 15:34

Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Салернитаной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы команд на матч 30-го тура серии А, в котором сыграют «Торино» и «Салернитана».

Российский хавбек Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут встречи.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Джиджи, Войвода, Илич, Риччи, Синго, Радоньич, Миранчук, Санабрия.

«Салернитана»: Очоа, Пирола, Дьембер, Данилюк, Брадарич, де Вильена, Кавилья, Кандрева, Диа, Кастанос, Пионтек.

Матч состоится сегодня, 16 апреля, начало — 16.00 мск.

Италия. Серия А. 30-й тур
16 апр, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Салернитана
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Салернитана
ФК Торино
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
13
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 1 : 0
14.04 21:45
Специя – Лацио
 0 : 3
15.04 16:00
Болонья – Милан
 1 : 1
15.04 19:00
Наполи – Верона
 0 : 0
15.04 21:45
Интер – Монца
 0 : 1
16.04 13:30
Лечче – Сампдория
 1 : 1
16.04 16:00
Торино – Салернитана
 - : -
16.04 19:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
16.04 21:45
Рома – Удинезе
 - : -
17.04 21:45
Фиорентина – Аталанта
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 20 1 0
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