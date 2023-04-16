Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Салернитаной»
Стали известны стартовые составы команд на матч 30-го тура серии А, в котором сыграют «Торино» и «Салернитана».
Российский хавбек Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут встречи.
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Джиджи, Войвода, Илич, Риччи, Синго, Радоньич, Миранчук, Санабрия.
«Салернитана»: Очоа, Пирола, Дьембер, Данилюк, Брадарич, де Вильена, Кавилья, Кандрева, Диа, Кастанос, Пионтек.
Матч состоится сегодня, 16 апреля, начало — 16.00 мск.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|
3
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|
4
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
5
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
6
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|
7
|Ювентус
|29
|18
|5
|6
|47-24
|44
|
8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|
9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|
10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|
11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|
12
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
13
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|1 : 0
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|0 : 3
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|1 : 1
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|0 : 0
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|0 : 1
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|1 : 1
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0
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