Дебютный гол Хесе принес «Сампдории» ничью в матче с «Лечче»

«Сампдория» в гостях сыграла вничью с «Лечче» в матче 30-го тура итальянской серии А — 1:1.

Хозяева поля открыли счет на 31-й минуте — отличился Ассан Сисей. «Сампдория» сумела отыграться во втором тайме — забил Хесе, для которого этот гол стал дебютным в составе команды.

«Сампдория» с 16 очками осталась на последнем месте в турнирной таблице серии А. «Лечче» с 28 баллами занимает 16-ю строчку.