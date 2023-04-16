Дебютный гол Хесе принес «Сампдории» ничью в матче с «Лечче»
«Сампдория» в гостях сыграла вничью с «Лечче» в матче 30-го тура итальянской серии А — 1:1.
Хозяева поля открыли счет на 31-й минуте — отличился Ассан Сисей. «Сампдория» сумела отыграться во втором тайме — забил Хесе, для которого этот гол стал дебютным в составе команды.
«Сампдория» с 16 очками осталась на последнем месте в турнирной таблице серии А. «Лечче» с 28 баллами занимает 16-ю строчку.
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|
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|
4
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|
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|
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|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|
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|Эмполи
|30
|7
|11
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|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
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|14
|25-48
|26
|
18
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|17
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|23
|
19
|Кремонезе
|30
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|10
|17
|27-54
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|
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|30
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|1 : 0
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|0 : 3
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|1 : 1
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|0 : 0
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|0 : 1
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|1 : 1
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
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|21
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Интер
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Лацио
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