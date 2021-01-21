Миранчук в третий раз стал худшим в «Аталанте» по оценкам СМИ

Авторитетная La Gazzetta dello Sport выставила полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку оценку 5,0 за вчерашний перенесенный матч 10-го тура серии А с «Удинезе» (1:1).

Это самый низкий балл среди игроков команды из Бергамо. Миранчук впервые вышел в стартовом составе в чемпионате Италии, проведя на поле 58 минут.

Такое происходит уже в третий раз. Ранее Gazzetta признавала россиянина худшим во встречах 12-го и 14-го туров с «Ювентусом» (1:1) и «Болоньей» (2:2) — тогда он получал такие же оценки.

Местное L'Eco di Bergamo тоже поставило Алексею 5,0 за игру с «Удинезе».

В нынешнем сезоне серии А Миранчук провел 10 матчей и забил 1 мяч.